Como fazer reciclagem? Veja 5 dicas para reaproveitar resíduos dentro de casa

A reciclagem é um processo de transformação de materiais descartáveis em novos insumos e produtos. Mas você sabe como fazer reciclagem? A engenheira sanitarista Miroslawa Luczynski, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano, da Universidade da Amazônia (Unama), explica que essa processo começa desde o momento em que um resíduo é descartado dentro de casa. Muitos deles podem ser doados para cooperativas de reciclagem ou podem ser descartados em lixeiras específicas de coleta seletiva. Ou podem até se transformados em objetos de decoração, dependendo da necessidade e criatividade. Entretanto, para isso ser possível, a segregação dos resíduos é fundamental. A engenheira sanitarista ajudou a listar 5 dicas para reaproveitar resíduos dentro de casa. Confira:

LEIA MAIS:

1. Faça a limpeza de resíduos

Resíduos como garrafa plástica, copo de iogurte, lata de refrigerante, vasilhas de plástico, palito de picolé, tampinhas de refrigerante e outros podem ser lavados para possível reaproveitamento. Limpe os itens com água e sabão e faça a separação deles em relação aos resíduos orgânicos, como restos de comida, gordura etc. Isso para evitar a proliferação de insetos e micro-organismos, que podem deteriorar o próprio material a ser reciclado. Esses itens podem virar um vasinho de planta, um porta-treco, brinquedos e vários outros enfeites para a casa.

2. Evite rasgar ou amassar papéis

Na maioria das vezes, um papel "sem serventia" pode ser rasgado e amassado, tendo como destino o lixo. Entretanto, esse processo pode dificultar a reciclagem desse item. Amassar o papel não o impedirá de ser reciclado, no entanto, as fibras que o compõe perdem a resistência mais facilmente. Já o papel rasgado / triturado, além de ocupar menos espaço, facilita o transporte e mantém a maioria de suas fibras intactas, facilitando o processo de reciclagem. São recicláveis: jornal, papel de impressoras, saco de papel, papel de escritório, revista, impressos em geral, papel branco, papel misto, papelão, embalagem longa vida.

3. Tenha cuidado com resíduos orgânicos

Os resíduos orgânicos são constituídos basicamente por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas. Podem ter diversas origens, como doméstica ou urbana (restos de alimentos e podas), agrícola ou industrial (resíduos de agroindústria alimentícia, indústria madeireira, frigoríficos), de saneamento básico (lodos de estações de tratamento de esgotos), entre outras. Dentro de casa, é importante separar materiais derivados do processamento de alimentos, como bagaços e cascas de frutas e legumes. Eles podem ser reaproveitados a partir da compostagem, processo biológico de reciclagem da matéria orgânica. Não misture a matéria orgânica (restos de comida). Coloque em um recipiente separado e identificado, evitando assim que "contamine" o que já foi separado.

4. Evite o contato com gordura

A gordura pode atrapalhar o processamento do material para reciclagem, mas não a inviabiliza. A única ressalva é que embalagens de papel pós-consumo já recicladas não devam entrar em contato direto com alimentos. Embalagens de papelão, como as de pizza e de leite, não podem estar sujas de molho ou engorduradas. Nesse caso, descarte a parte suja como lixo não reciclável ou lixo comum e encaminhe a parte limpa para reciclagem.

5. Garanta o cuidado com vidro

A reciclagem do vidro é o processo pelo qual o vidro é reaproveitado para criar novos materiais. Esse processo é feito basicamente derretimento do vidro para sua reutilização. Com embalagens de vidro em casa, especialmente se estiverem quebradas, é necessário um cuidado extra na hora de embalar, para não ferir outras pessoas. Uma sugestão é colocar os vidros numa garrafa de refrigerante e lacrar, identificando com a palavra "vidro".