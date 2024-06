O que é meio ambiente? Entenda o significado e veja como preservá-lo

Na primeira semana de junho de cada ano é celebrado no Brasil a Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). Com isso, é importante demonstrar o que é “meio ambiente”, termo que pode ter diversos conceitos, mas, em regra, representa tudo que existe na Terra e que pode interferir nos ecossistemas existentes e na vida dos seres humanos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) classifica o meio ambiente como o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas.

O meio ambiente é a junção de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera. Integram o meio ambiente os recursos naturais, como a água e o ar e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo.

Como preservar o meio ambiente?

A preservação do meio ambiente, passa por uma série de ações. Diversos hábitos do dia a dia podem potencializar esse cuidado, além da reciclagem e separação do lixo. Alguns dos exemplos mais comuns são a redução do consumo de plástico, economizar água é essencial, consumir de forma consciente, reduzir o desperdício de alimentos, entre outras.

Outra prática importante para preservação do meio ambiente é a coleta seletiva, que consiste na separação adequada de resíduos, de acordo com o tipo e a sua devida destinação. O resíduo é separado em material orgânico e não orgânico, reciclável e não reciclável. Esses itens são recolhidos nos mais diversos estabelecimentos, como residenciais, hospitais, escolas, órgãos públicos etc.

Além de uma preocupação ecológica evidente, a coleta seletiva também é responsável pela geração de empregos e renda. Milhares de pessoas dependem do trabalho realizado por cooperativas e associações que recebem e tratam os resíduos sólidos e líquidos, destinando-os para reciclagem ou até mesmo para algum outro local que não seja tão danoso ao meio ambiente.

Fonte: Significados.com

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)