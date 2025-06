Arquidiocese de Belém divulga programação de Santo Antônio; confira

A Arquidiocese de Belém divulgou, nesta terça-feira, a programação das celebrações que serão realizadas pelas paróquias em homenagem a Santo Antônio, conhecido como padroeiro dos pobres, do matrimônio e das noivas — o tradicional santo casamenteiro.

Programação detalhada por paróquia

Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Batista Campos)

Localizada na Rua dos Tamoios, 1875, a festividade nesta paróquia teve início em 1º de junho e segue até o dia 13, com o tema “Louvado seja o meu Senhor com todas as tuas criaturas!”. A programação diária conta com missas às 6h30, 12h e 19h, além da trezena às 17h, seguida de programação cultural à noite.

Na sexta-feira, 13 de junho, Dia de Santo Antônio, haverá missas às 6h30, 12h, 17h e 19h. Após a missa das 17h, a procissão com a imagem de Santo Antônio sairá da capela (Rua dos Tamoios) em direção à Igreja Matriz, na Rua Fernando Guilhon. O percurso passará pela Rua dos Tamoios, Av. Serzedelo Corrêa, Rua dos Timbiras, Trav. dos Apinajés e Rua Fernando Guilhon. Após a chegada da procissão, a Missa Solene de encerramento da festividade será presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor.

Paróquia de Santo Antônio de Pádua (Coqueiro)

Situada na Praça Santo Antônio, 2212, no bairro do Coqueiro, a festividade também começou em 1º de junho e vai até o dia 13, com o tema “Santo Antônio, mensageiro da Esperança!”. A programação inclui a trezena às 18h15, seguida de Santa Missa e programação cultural.

Na sexta-feira, 13 de junho, a programação começa com missa às 6h30, presidida pelo pároco, padre Fabrício Albuquerque. Às 11h, haverá adoração; às 15h, o terço; e, às 19h, a Missa Solene de encerramento da festividade, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, seguida de programação cultural.

Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba (Guamá)

Com endereço na Passagem Bom Jesus, 140, no Guamá, a festividade ocorre de 1º a 15 de junho, com o tema “Com Santo Antônio: 10 anos de evangelização”. A programação conta com Santa Missa às 19h e arraial com venda de comidas típicas e atrações culturais.

No dia do padroeiro, 13 de junho, haverá missas às 17h e às 19h, presididas pelo pároco, padre Sebastião Antero. A procissão será realizada no domingo, 15 de junho, às 7h.

Capela Santo Antônio (Campina)

Localizada na Praça Dom Macedo Costa, no bairro da Campina, a festividade será realizada de 11 a 14 de junho, com o tema “Com Santo Antônio, somos peregrinos da Esperança”. A programação prevê missas às 19h e, no dia 13 de junho, celebrações às 12h20 e às 19h.

Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos (São Brás)

Situada na Travessa Castelo Branco, 1541, no bairro de São Brás, a festividade começou em 31 de maio e segue até 13 de junho, com o tema “Com Santo Antônio, somos peregrinos de Esperança”. A programação conta com trezenas às 7h, 11h45 e 18h, seguida de Santa Missa e atividades culturais na quadra da paróquia.

Na sexta-feira, 13 de junho, a programação inclui missa e bênção dos lírios e pães às 7h, 12h e 18h. A procissão será realizada após a missa das 7h. À noite, haverá arraial com venda de comidas típicas e apresentações culturais.

Os próximos santos juninos

Após os festejos de Santo Antônio, a Arquidiocese de Belém se prepara para as celebrações de São João Batista, protetor das amizades e das grávidas, no dia 24 de junho. Haverá festividade no Santuário João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci, de 14 a 24, e na Igreja de São João, na Cidade Velha (pertencente à Catedral de Belém), de 20 a 24.

Finalizando o mês de junho, no dia 29, são celebrados São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, protetor das viúvas e padroeiro dos pescadores, e São Paulo, padroeiro da imprensa, dos escritores e editores. Na Paróquia São Pedro e São Paulo, no Guamá, a festividade será de 21 a 29 de junho. Já na Paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro, a programação acontecerá de 28 de junho a 6 de julho.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)