Casal é vítima de homofobia em fila de supermercado; veja

Neste domingo (8), um casal de mulheres foi repreendido com diversas ofensas homofóbicas durante uma discussão que ocorreu em uma fila de supermercado, no bairro Nova Suíssa, região que fica localizada no oeste de Belo Horizonte. Os insultos e os palavreados foram gravados pelas próprias vítimas e divulgados nas mídias sociais.

De acordo com os relatos do casal, a cena iniciou quando Paulo Henrique Mariano Cordeiro, de 35 anos, e Graciana Alves da Silva, de 47, souberam que as duas mulheres estavam acompanhadas pelo filho menor que está em processo de adoção e começaram a insultá-las. "Sapatão, filha da p*, é isso que você é. Sapatão não gosta de 'pagar de' homem? Mas nessas horas, não é homem, né?", disse Paulo.

Minutos antes das ofensas, as vítimas estavam na fila do caixa quando escutaram as duas pessoas ironizando a situação simplesmente porque eram “duas mães” e não um casal formado por um homem e uma mulher. Na sequência, Graciana empurrou o carrinho de compras de uma das mulheres e, ao ser pedida para aguardar a sua vez, empurrou o carrinho dela ainda com mais força.

VEJA MAIS

A rede Supermercados BH lamentou o episódio em que suas clientes foram vítimas de homofobia dentro de seu espaço por parte de outro cliente e informou que repudia qualquer tipo de discriminação. O estabelecimento informou ainda que segue à disposição do apoio às vítimas, porque acredita sempre no respeito, na diversidade e na promoção de um ambiente seguro para todos.

Para a Polícia Civil, Paulo confirmou que houve desentendimento entre as partes e admitiu ter insultado as mulheres, mas disse que fez isso porque estava nervoso devido a algumas situações pessoais. A Polícia Civil orientou que ambos os lados comparecessem à delegacia para que as medidas legais cabíveis sejam devidamente adotadas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)