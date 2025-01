Polícia Civil investiga caso de homofobia em chocolateria de Ananindeua

Um caso de homofobia ganhou repercussão nas redes sociais após uma vítima relatar, em seu perfil no Instagram, o que aconteceu em uma chocolateria localizada no bairro do Atalaia, em Ananindeua, no último sábado (18).

De acordo com o relato, a vítima estava acompanhada de seu namorado quando o dono do estabelecimento solicitou que evitassem demonstrações de afeto, como beijos e abraços, sob a justificativa de que o local era um “ambiente familiar”.

No boletim de ocorrência registrado, a vítima afirmou que outros casais heterossexuais também estavam no local, trocando carícias, mas não foram abordados. “A gente nunca espera passar por uma situação dessa até que a gente passa, então é muito triste”, declarou a vítima à reportagem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado e encaminhado para a Seccional de Ananindeua, que ficará responsável pela investigação. A reportagem tentou contato com o estabelecimento por meio do WhatsApp e redes sociais, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.