Universitário é preso por extorquir vítimas e vender mais de 40 mil fotos íntimas no OnlyFans

Um universitário de 27 anos foi preso nesta quarta-feira (11), no município de Aracoiaba, no interior do Ceará, suspeito de extorsão, ameaça e comercialização de imagens íntimas de mulheres. Lucas Faustino Araújo, estudante de Ciências da Computação, foi capturado por policiais civis após investigações que já duravam mais de dois anos.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), Lucas mantinha contato com as vítimas por meio de perfis falsos em redes sociais, nos quais se passava por mulher para ganhar a confiança de outras mulheres. Após receber fotos íntimas, o suspeito passava a ameaçá-las e exigia dinheiro para não divulgar o conteúdo. Em muitos casos, as imagens acabavam sendo publicadas em plataformas de conteúdo adulto como o OnlyFans e sites pornográficos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes localizaram no computador do universitário mais de 40 mil arquivos com imagens íntimas de mulheres. Segundo a polícia, ao menos 15 vítimas já foram identificadas, mas o número pode ser maior.

A prisão de Lucas só foi possível após uma das vítimas, que já havia registrado boletim de ocorrência em 2021, voltar a ser ameaçada. Desta vez, o suspeito disse que divulgaria as fotos íntimas para colegas da faculdade e membros da igreja frequentada pela mulher. Com base nas novas denúncias, a polícia intensificou as buscas e conseguiu localizar o investigado.

Lucas Faustino Araújo deve responder pelos crimes de extorsão, ameaça, falsidade ideológica, divulgação de material íntimo sem consentimento e outros crimes relacionados à violação da dignidade sexual.