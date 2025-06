Drones de traficantes interrompem pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

Drones utilizados por traficantes de drogas geraram caos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta quarta-feira (11/6). Pousos e decolagens precisaram ser interrompidos por 46 minutos - mas as atividades já foram retomadas. Ao todo, 35 voos foram afetados e seis chegaram a ser cancelados. As informações são do portal G1 de São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, traficantes de drogas tentaram levar para dentro do aeroporto três pacotes com 55 kg de cocaína cada. Há alguns meses, uma rota que parte da favela vizinha ao terminal e chega à área restrita de Cumbica foi descoberta pelos policiais.

Na noite de quarta (11), foi observada uma movimentação e a PF resolveu averiguar. Houve uma perseguição e os traficantes subiram drones para observar a posição das viaturas. Eles conseguiram fugir, mas a cocaína foi apreendida. Um inquérito foi aberto para apurar o caso.

A concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, informou que "imediatamente as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas". Ressaltou ainda que "o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas".