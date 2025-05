Julgamento de Diddy começa em NY com venda de lugar na fila por até US$ 30

O julgamento do rapper Sean “Diddy” Combs, acusado de crimes graves como tráfico sexual, extorsão e transporte para fins de prostituição, teve início nesta segunda-feira (12) com forte repercussão pública e movimentação incomum nos arredores do tribunal. Segundo informações do Metrópoles, pessoas estão vendendo lugar na fila para garantir acesso à audiência.

Um dos indivíduos que comercializava o espaço revelou que cobra cerca de US$ 30 por hora, o equivalente a aproximadamente R$ 180, para manter a vaga até o comprador chegar. A prática, apesar de inusitada, é comum em julgamentos de grande visibilidade nos Estados Unidos, onde fãs, curiosos e imprensa disputam assentos limitados.

Preso em setembro de 2024, Diddy responde a diversas ações civis e criminais que o descrevem como um “predador sexual violento”. Os autos da acusação apontam que o cantor teria liderado uma organização responsável pelos chamados “freak-offs”, eventos envolvendo orgias filmadas com uso de drogas, óleo de bebê e prostituição.