Google integra Waze a Belém e anuncia parceria para COP 30

O Google anunciou, nesta terça-feira (10), durante o evento Google for Brasil, a chegada do “Conta pro Waze”, um novo recurso que utiliza inteligência artificial para facilitar o relato de incidentes de trânsito por motoristas. A novidade permite enviar alertas apenas com comandos de voz em português, sem a necessidade de tocar na tela do celular, o que aumenta a segurança nas vias.

Além disso, a empresa também revelou uma parceria inédita com a cidade de Belém por meio do programa Waze for Cities, voltado a apoiar a mobilidade urbana em grandes centros, especialmente em eventos de grande porte como a COP 30, que será sediada pela capital paraense em novembro.

Belém entra no Waze for Cities

O Google anunciou que Belém passa a integrar a rede do Waze for Cities, programa global que reúne mais de 4 mil cidades e órgãos de transporte para compartilhar dados em tempo real sobre o trânsito.

Com isso, a capital paraense passa a ter acesso a informações como acidentes, obras, interdições e outras ocorrências nas vias, contribuindo para uma gestão mais eficiente da mobilidade, algo fundamental especialmente no contexto da COP 30, quando Belém receberá líderes e representantes de todo o mundo para discutir as mudanças climáticas.

"Fornecemos para a prefeitura de Belém, dados em tempo real de forma anônima, que são feitas pelos próprios motoristas. Com isso, as autoridades da cidade recebem um feed, a cada dois minutos, com todas essas informações. Em contrapartida, a prefeitura também nos oferece informações sobre obras e assim, podendo se tornar mais inteligente e com trânsito mais fluido", explicou Paula Aluani, Head de Parcerias Geográficas para a América Latina no Google.

"Nosso objetivo é ajudar o cidadão a chegar ao seu destino final, principalmente nesse momento de muitas mudanças e muitas obras em Belém, por isso, esse foi o melhor momento para essa parceria", reforçou Paula Aluani, salientando que a parceria não envolve custos para o município e será usada como ferramenta de planejamento urbano, segurança viária e redução das emissões de carbono.

Waze: relato de incidentes com mais segurança

Com a integração do Gemini, o modelo de IA do Google, os usuários do Waze agora poderão relatar situações como buracos, acidentes, trânsito parado, obras ou veículos parados apenas dizendo frases simples como “tem um engarrafamento na minha frente” ou “tem um carro parado no acostamento”.

A tecnologia compreende a linguagem natural e transforma a fala em alertas em tempo real no mapa do Waze. Quando necessário, o sistema também faz perguntas complementares para refinar o aviso, sem exigir comandos específicos nem cliques adicionais.

“Com o Conta pro Waze, queremos ajudar a tornar o relato de incidentes viários mais seguro e fácil para os motoristas brasileiros", destacou Gai Berkovich, gerente-geral do Waze.

O recurso já está disponível em versão beta para usuários de Android e iOS no Brasil, e será expandido futuramente para idiomas como francês e espanhol.