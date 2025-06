Android sai na frente e lança recurso inédito contra roubo que ainda não existe no iPhone

O Google anunciou nesta terça-feira (10), durante o evento Google for Brasil 2025, que celulares Android passarão a contar com recursos de proteção contra roubo ativados por padrão no Brasil até o fim deste ano. A novidade representa uma virada no combate a furtos de dispositivos móveis: o Android agora detecta, com ajuda de Inteligência Artificial (IA), quando um celular é arrancado da mão do usuário e bloqueia a tela automaticamente, algo que ainda não existe em aparelhos da Apple, como o iPhone.

📲 Além disso, o recurso de bloqueio remoto simplificado também foi aprimorado: agora, basta digitar o número do telefone roubado na página android.com/lock para travar o aparelho. Já no iOS, o bloqueio só é possível mediante login na conta Apple, o que pode dificultar a ação em momentos de pânico.

O Brasil será o primeiro país do mundo a receber a ativação automática desses recursos. A medida começa a valer no segundo semestre e inclui tanto novos aparelhos quanto dispositivos restaurados de fábrica.

Entenda como funcionam os novos bloqueios do Android

O Bloqueio de Detecção de Roubo, lançado em 2024, usa IA para identificar movimentos abruptos típicos de assaltos. Ao detectar esse padrão, o sistema bloqueia a tela imediatamente, protegendo os dados do usuário. Desde que entrou em operação, o recurso já impediu a violação de quase 50 mil celulares — que permaneceram travados por pelo menos 48 horas após o bloqueio.

Já o Bloqueio Remoto oferece uma alternativa rápida e descomplicada para quem teve o aparelho furtado. A vítima acessa o site do Google, insere o número do celular e consegue bloquear o dispositivo mesmo sem acesso à conta. Durante o Carnaval deste ano, o volume de bloqueios no Brasil foi 30% maior do que a média anual, segundo dados do Google.

No ecossistema da Apple, os usuários contam com a função "Buscar iPhone", que permite rastrear e bloquear dispositivos remotamente. No entanto, o recurso exige login no iCloud, o que pode ser uma barreira em emergências, principalmente se a vítima não lembrar a senha do ID Apple.

Como ativar a proteção contra roubo no Android

Para quem já deseja ativar os recursos de forma manual, o processo é simples. Eles estão disponíveis para celulares com Android 10 ou superior:

Acesse o menu de Configurações do dispositivo. Toque em Google, depois em Todos os Serviços. Selecione Proteção contra Roubo e ative: Bloqueio de Detecção de Roubo

Bloqueio Remoto

Bloqueio de Dispositivo Offline