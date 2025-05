Apagou um número por engano? Saiba como localizar a lixeira de contatos no Android e no iPhone

Perder um número importante por acidente é mais comum do que se imagina. Seja por distração ou erro do sistema, a exclusão de contatos pode causar dor de cabeça, especialmente em tempos em que poucos memorizam os números da agenda. Mas a boa notícia é que tanto celulares Android quanto iPhones (iOS) oferecem formas de recuperar contatos apagados.

Cada sistema tem seu próprio passo a passo para acessar a chamada "lixeira de contatos" ou restaurar dados excluídos, desde que a exclusão tenha ocorrido dentro de um prazo específico. Para ajudar, veja a seguir como localizar a lixeira e recuperar números perdidos em cada tipo de celular.

Android: veja onde encontrar a lixeira de contatos

Nos dispositivos Android, a chamada "lixeira de contatos" costuma estar acessível pelo aplicativo Google Contatos, instalado na maioria dos aparelhos. Para verificar os contatos excluídos nos últimos 30 dias, siga os passos:

Abra o app Google Contatos Toque em "Corrigir e gerenciar" Selecione "Lixeira"

Os contatos excluídos ficam armazenados temporariamente e podem ser restaurados com apenas alguns toques. Basta selecionar o número desejado e clicar em "Recuperar".

No entanto, o caminho pode variar de acordo com a marca do aparelho. Em smartphones da Samsung, por exemplo, a lixeira está no aplicativo Samsung Contatos:

Abra o Samsung Contatos Toque nas três linhas no canto superior esquerdo (menu lateral) Acesse "Lixeira" Lá estarão os números apagados nos últimos 30 dias, prontos para serem restaurados.

✉️ Se os contatos do Android estiverem sincronizados com a conta do Gmail, existe ainda outra forma de recuperação.

Acesse contacts.google.com em um navegador; Faça login com sua conta Google; Clique na opção “Lixeira”, localizada no menu lateral.

Essa é uma solução eficaz, principalmente se você trocou de celular ou fez a restauração do aparelho recentemente.

iPhone: recuperação via iCloud

Diferente do Android, o iPhone não possui uma lixeira exclusiva para contatos. Mas quem utiliza o iCloud tem uma alternativa eficiente. O sistema iOS permite restaurar contatos excluídos a partir de backups anteriores:

Acesse iCloud.com pelo navegador Faça login com seu ID Apple Vá em “Configurações da conta” Selecione “Restaurar Contatos” dentro da seção de recuperação de dados

Ali, você pode escolher um backup anterior à exclusão e restaurar a agenda de contatos.

⚠️ Atenção: essa ação substitui todos os contatos atuais pelos do backup escolhido, por isso, é recomendável fazer uma cópia de segurança antes do procedimento.

A maioria dos sistemas mantém os contatos apagados por até 30 dias. Após esse período, os dados podem ser perdidos definitivamente. Por isso, ao perceber a ausência de um número importante, o ideal é agir o quanto antes.

Para evitar futuras dores de cabeça, mantenha sempre a sincronização de contatos ativada no seu Google ou iCloud. Assim, mesmo que o número seja excluído do aparelho, terá mais chances de recuperá-lo.