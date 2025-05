O que significa o emoji de teleférico, que está se espalhando pelas redes sociais

Um símbolo normalmente ignorado por anos nos teclados de celulares virou, de forma inesperada, o novo queridinho das redes sociais das gerações Z e Alpha. O emoji de teleférico passou a ser usado como uma forma de risada irônica, depois de aparecer em um vídeo viral publicado pelo YouTuber americano John Casterline. A tendência rapidamente ganhou espaço em plataformas como TikTok, X (ex-Twitter), YouTube Shorts e grupos de WhatsApp.

O vídeo que deu origem à trend foi postado no último dia 14 e hoje acumula mais de 6 milhões de visualizações. Em tom de piada, Casterline propõe que usuários da internet passem a adotar emojis "esquecidos" como uma forma de renovar o vocabulário visual das redes. Ele sugere que o teleférico substitua os emojis de riso tradicionais, em uma espécie de protesto cômico contra o uso automático desses símbolos.

O emoji de teleférico está disponível em todos os sistemas operacionais desde 2010, quando foi incluído no padrão Unicode 6.0. Apesar disso, ele figurava entre os menos utilizados nas plataformas digitais. Dados do site Emojitracker indicam que, desde 2014, o símbolo raramente aparecia em postagens em redes sociais.

O fenômeno tem como base um estilo de comédia que vem ganhando força entre jovens nas redes: o humor nonsense ("sem sentido", em português). Nessa vertente, o sentido literal das coisas é substituído por associações aleatórias, que muitas vezes fazem rir justamente por não terem lógica. É o caso de usar um teleférico como resposta para algo engraçado, em vez de um emoji convencional de riso.

Outros emojis também já passaram por transformações de sentido parecidas. O emoji de berinjela, por exemplo, tornou-se um símbolo associado a conteúdo sexual, assim como o pêssego. Há ainda casos mais sutis, como o uso de carinhas tristes em contextos de afeto ou carinho.

A velocidade da viralização surpreendeu até mesmo o próprio John Casterline. Em um vídeo posterior, ele afirmou não esperar que a ideia ganhasse tanta adesão. "Era só uma piada sobre emojis esquecidos. Mas agora as pessoas estão rindo com isso, e do jeito mais estranho possível", disse.