Sem data para PlayStation 6, Sony avalia aumento no preço do PS5

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pela chegada de GTA 6 e sem qualquer anúncio oficial sobre o PlayStation 6, a Sony pode aplicar um novo aumento no preço do PlayStation 5. A decisão está sendo avaliada como uma resposta às tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos importados da China, segundo revelou a empresa durante uma reunião com acionistas realizada na última quarta-feira (14).

As tarifas, implementadas durante o governo Donald Trump, impactam diretamente o custo de produção de eletrônicos fabricados na China. A Sony, que é uma empresa japonesa, estima um impacto de aproximadamente 100 bilhões de ienes, o que equivale a cerca de US$ 680 milhões (mais de R$ 3,5 bilhões).

Em entrevista a investidores, a diretora financeira da Sony, Lin Tao, afirmou que a companhia está considerando "repassar parte dos custos aos consumidores", como forma de mitigar os prejuízos. Isso inclui não apenas o PS5, mas outros dispositivos eletrônicos da marca.

Embora a empresa não tenha mencionado o console diretamente em seu comunicado, o histórico recente aponta nessa direção. Em 2024, o preço do PS5 já foi reajustado em países como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e regiões da Europa. No Brasil, o menor preço encontrado atualmente para o modelo de 825GB gira em torno de R$ 3.899,90.

Até o momento, não há informações sobre o lançamento do PlayStation 6, o que pode manter o PS5 como o principal console da marca durante a estreia de títulos aguardados como GTA 6. O jogo da Rockstar está previsto para 2026 e deve movimentar o mercado de games.

Segundo o relatório mais recente da empresa, mais de 77,7 milhões de unidades do PS5 já foram vendidas no mundo.