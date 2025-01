Lançamento de GTA 6 pode elevar preço de jogos, afirma analista

O Grand Theft Auto VI (ou GTA 6), o sexto game da famosa franquia da Rockstar Games, é um dos jogos mais aguardados por gamers do mundo todo. De acordo com uma informação dada pelo analista e consultor Matthew Ball, da Epyllion, na última terça-feira (14), no entanto, se for lançado ainda este ano, o jogo pode afetar diretamente o aumento do preço de novas produções de diferentes empresas.

Segundo Ball, em um longo relatório onde apresenta dados sobre a indústria dos games no ano de 2025, GTA 6 pode ser divulgado custando até US$100 (em torno de R$ 600, na cotação atual). Se concretizado esse preço, o fato deve impactar diretamente no mercado brasileiro.

Atualmente, jogos de grandes estúdios são lançados com preço de em média US$ 70. Um lançamento de Playstation 5, por exemplo, é lançado por em torno de R$ 300, no Brasil.

Se a novidade, que representa um aumento de 30 dólares (180 reais), for verídica é possível que GTA 6 chegue para este mesmo console por um valor superior a R$ 600.

Grand Theft Auto (GTA)

A franquia GTA é considerada pelo mercado como uma das mais lucrativas da história dos games. A expectativa é que o sexto jogo da franquia ultrapasse o recorde de seu antecessor, GTA V, de 2013, que é o terceiro game mais vendido da história, atrás apenas de Tetris e Minecraft.

Enquanto a Rockstar mantém silêncio sobre o preço oficial de GTA 6, as especulações sobre o custo continuam a crescer. O jogo ainda não tem previsão de lançamento, mas virá para o PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

Confira o trailer:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)