GTA 6: Rockstar lança segundo trailer do jogo; conheça os personagens

O jogo eletrônico "Grand Theft Auto 6" ("GTA 6") ganhou um novo trailer nesta segunda-feira (6), que aumentou as expectativas dos fãs que recentemente ficaram frustrados com o adiamento do lançamento oficial do jogo. No vídeo, é possível conhecer os novos personagens e analisar os gráficos, que já estão sendo comentados nas redes sociais.

Confira o trailer de "GTA 6"

VEJA MAIS

Quando "GTA 6" será lançado?

Antes do adiamento, o lançamento do "GTA 6" estava previsto para o segundo semestre de 2025. Agora, os gamers terão que aguardar até maio de 2026, que é a nova data para o jogo chegar ao mercado. O trailer já conta com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube.

A franquia GTA é um dos principais produtos da Rockstar Games e da Take-Two, produtoras e publicadoras de jogos eletrônicos. Ela representa uma boa parte da receita das empresas, além de ter um excelente enjangamento nas redes sociais.

Alguns analistas já estimam que o jogo será um sucesso imediato, chegando a bilhões de dólares em vendas ao ano, seguindo o exemplo do jogo anterior, "Grand Theft Auto V". Este foi lançado em 2013 e vendeu cerca de 200 milhões de cópias. Com isso, o "GTA 5" é um dos games mais vendidos de todos os tempos.

Conheça os personagens do "GTA 6"

Janso Duval

Jason Duval é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Jason cresceu no meio de golpistas e vigaristas. Tentando deixar o passado para trás, ele vai para o exército. Mesmo assim, ele acaba utilizando suas habilidade a serviço dos traficantes locais. Durante a história, ele vai conhecer Lucia, que pode ser a melhor ou a pior coisa da sua vida.

Lucia Caminos

Lucia Caminos é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Lucia é uma mulher que aprendeu a lutar desde cedo, com o pai. Sem ter uma vida fácil, ela precisou enfrentar muitos desafios, inclusive dentro da Penitenciária de Leonida. Apenas a sorte a tirou de lá. Por conta disso, Lucia aprendeu a lição e tenta mudar a vida da mãe e dela mesma. Agora, ela terá que fazer tudo com as próprias mãos.

Cal Hampton

Cal Hampton é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Cal é amigo de Jason e parceiro do Brian. Ele adora ficar em casa e analisando as comunicações da Guarda Costeira com algumas abas anônimas abertas, sem deixar a cerveja de lado. Agora, ele terá algumas missões com Jason e as próprias paranoias.

Boobie Ike

Boobie Ike é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Ele sabe que é uma lenda local e assim se comporta. A fama é fruto do trabalho nas ruas, que se transformou num império legítimo. Os negócios dele vão desde imóveis até estúdio de gravação. Quando a palavra é negócio, ele deixa de ser brincalhão.

Dre'Quan Priest

Dre'Quan Priest é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

O sonho dele era entrar no ramo da música. A vida quis que ele se tornasse um golpista depois de traficar nas ruas. Mesmo assim, ele conseguiu um contrato com o Real Dimez e com shows no clube de striptease Boobie's. Mas a sua vida pode mudar novamente pelos acontecimentos em Vice City.

Real Dimez

Real Dimez é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Roxy e Bae-Luxe são amigas desde o ensino médio. Roxy também é conhecida como Real Dimez. Elas são garotas espertas que sabem como lidar com traficantes locais. Se aproveitam da música para extorquir dinheiro vivo deles por meio de faixas de rap picantes e uma presença implacável nas redes sociais.

Raul Bautista

Raul Bautista é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

Além dele ser um ladrão de banco experiente, também é um homem de confiança, charme e astúcia. Ele está sempre em busca de novos talentos e de bons negócios que podem trazer maiores recompensas.

Brian Heder

Brian Heder é o novo personagem do GTA 6 (Divulgação)

É um traficante "old school" que participou da era de ouro do contrabando em Keys. Mesmo com chance de se aposentar, ele continua na ativa com a sua terceira esposa movimentando alguns produtos em seu estaleiro.

Confira o primeiro trailer do "GTA 6"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)