Jovem paraense viraliza no TikTok com paródia do jogo eletrônico GTA San Andreas; veja

Com quase 130 mil seguidores em sua conta no TikTok, o criador de conteúdo paraense Darlan Souza vem conquistando milhares de fãs nas redes sociais com uma série de vídeos humorísticos. O jovem produz diversos conteúdos retratando a vida na capital paraense e viralizou com uma paródia do jogo eletrônico GTA San Andreas.

No vídeo, Caça-Rato, um amigo de Darlan, interpreta o protagonista do jogo e realiza diversas missões pela cidade: comprar açaí, buscar um peixe para outro “personagem” e até mesmo chegar a uma padaria. No caminho de suas missões, o protagonista se depara com diversas situações, tornando o vídeo ainda mais interessante.

A produção é muito bem feita e diversos elementos do jogo são reconhecidos pelos fãs. A forma como Caça-Rato caminho, as interações entre personagens, os sons utilizados na gravação e até mesmo o ângulo de captura das câmeras, tudo remete diretamente ao game. Veja alguns vídeos:

O GTA Paraense produzido por Darlan já chegou ao terceiro vídeo. Somadas, as três produções do jovem chegam a quase um milhão de visualizações somente no TikTok. Nos comentários, internautas parabenizam o produtor de conteúdo paraense e pedem por mais vídeos com o mesmo tema: "Imagino o trabalho para gravar e editar. Parabéns! Tá muito bom", escreveu uma fã. "Muito criativo. Amei", escreveu outra.

O que é o GTA San Andreas?

GTA San Andreas é um jogo eletrônico de ação e aventura em mundo aberto lançado em 2004. O jogo se passa na fictícia cidade de Los Santos, na Califórnia, e segue a história do protagonista Carl Johnson (CJ), que retorna à cidade após a morte de sua mãe e se envolve com gangues, corrupção policial e tráfico de drogas. O jogo é conhecido por sua ampla liberdade de ação e seu grande mapa aberto para exploração.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)