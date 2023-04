Influencer paulista prova açaí e outras comidas paraenses e elogia: 'Vocês sabem comer'

A criadora de conteúdo Liz de Sá, que participa do quadro “Liz Pede Bis” em um canal digital, provando diversos pratos nacionais e internacionais, petiscos ou comidas exóticas, não poupou elogios ao provar as delícias que são consumidas no Pará.

No último episódio que foi ao ar no ano passado, a publicitária paulista apareceu comendo maniçoba, arroz com pato, pupunha e café, e, claro, provando o açaí. “Finalmente [vamos] realizar o sonho da nossa degustadora oficial: provar comidas do Pará”, diz a legenda da publicação.

Em seguida, Liz aparece vendada e pronta para iniciar a série de degustações. Ao se aproximar da tigela de açaí, ela dispara:

“Ai, gente, é meu sonho comer isso”, inicia. “É do Pará, né?”, complementa animada.

Sem perder tempo, a criadora de conteúdo coloca a farinha de tapioca na tigela com açaí e elogiando a combinação. Liz explica que o fruto vendido na região Norte é totalmente diferente dos outros encontrados pelo país. “A textura é bem líquida. Uma delícia”, afirma ela.

O próximo prato que chega para ser provado é o tacacá. Liz explica aos telespectadores que ele possui camarões secos, tucupi, goma de tapioca hidratada e jambu.

“Nossa, é diferente de qualquer coisa que eu já provei”, diz, acrescentando que é bastante ácido e que o jambu faz a língua tremer.

Liz dispara que se as pessoas “nunca provaram o jambu, precisam experimentar por ser muito gostoso”. O próximo prato a ser apresentado para a degustadora é a maniçoba, feita com a folha da mandioca brava e pronta para consumo apenas se for cozinhada após sete dias fervendo.

No vídeo, ela aparece pegando com uma colher o arroz, a farinha baguda e a carne dentro da maniçoba, e levando até a boca, se deliciando. “Você imagina que vai ser amargo, mas não é nada amargo”, acrescenta Liz.

Os próximos pratos a serem apresentados para Liz são arroz com pato e café com pupunha. Ambos agradam o paladar da paulista que não dispensa elogios para a gastronomia local:

“Gente, eu estou amando a comida nesse lugar. Agora eu preciso ir para o Pará”.

“Vocês sabem comer, né”, diz Liz brincando. “Gente do céu, isso é muito legal, porque são coisas que nunca vi na vida”, complementou a criadora de conteúdo.

No final do vídeo, Liz precisa escolher quais são os melhores pratos.

Melhores pratos do Pará, segundo Liz de Sá

1º lugar : maniçoba;

: maniçoba; 2º lugar : arroz com pato;

: arroz com pato; 3º lugar: açaí;

lugar: açaí; 4º lugar : café com pupunha;

: café com pupunha; 5º lugar: tacacá.