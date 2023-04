Influencer Armando Netto cria ‘guia’ mostrando diferença do açaí do Pará com os outros Estados

A famosa polêmica entre paraenses e o restante do Brasil sobre onde é consumido o "legítimo” açaí pode estar prestes a acabar. Cansado de ver internautas confundido o sorvete com a polpa do fruto, o criador do conteúdo Armando Netto criou um mini guia mostrando as diferenças entre o que é consumido no Pará e o alimento ultraprocessado e adoçado com xarope de guaraná.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

No vídeo publicado no Instagram, que viralizou no último domingo (2), Armando compartilhou, primeiramente, a preparação do “açaí sulista”, onde são usados chocolate, caldas, frutas e leite condensado para incrementar o produto. Em seguida, ele explicou que iria “ensinar porquê daquilo não ser o açaí” verdadeiro, consumido principalmente no Norte do país.

“Vem comigo que eu vou te dar uma aula de onde vem o famoso açaí que você conhece”, diz o digital influencer.

Armando começa a dizer que o Pará é o maior produtor de açaí do Brasil, e que os paraenses "têm propriedade para falar” do assunto. Com imagens do Ver-o-Peso durante a madrugada, quando o fruto é descarregado na feira, o criador de conteúdo começa mostrar como ele é feito e os passos que passa até chegar na mesa do consumidor.

“Essa açaí top normalmente a gente só encontra no Pará”, afirmou Armando a versão do grosso.

“O que chega nas mesas dos outros Estados é a ‘lavagem do açaí’, que é bastante água e fica bem ralo. É congelado, batido com xarope de guaraná e assim você conhece o sorvete de açaí, que não é ruim, mas tem gosto de tudo menos e açaí”, complementou.

Por fim, Armando explicou que o açaí do Pará pode ser consumido com ou sem açúcar; acompanhado de uma proteína, como charque frito, camarão ou peixe; ou complementando o almoço. “Essa é a cultura do Pará”, finalizou.