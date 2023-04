Influenciador Yarley Ara se diverte com 'perfumes' do Ver-o-Peso: ‘Quero o chora nos meus pés’

O influenciador cearense Yarley Ara, de 21 anos, chegou a Belém do Pará na manhã desta sexta-feira (31), e aproveitou para conhecer os principais pontos turísticos da cidade. A primeira parada do influenciador foi no Mercado do Ver-o-Peso, onde ele se deliciou com açaí e peixe frito, além de garantir os famosos banhos atrativos de ervas. Todo o passeio turístico foi compartilhado nas redes sociais e guiado pela digital influencer Paloma Corrêa, que é amiga dele.

Nos Stories, Yarley apareceu turistando no “Veropa”, filmando trechos da feira ao ar livre e os camarões que são vendidos logo nas primeiras barracas. Mas ele não perdeu tempo e também aproveitou para conhecer as erveiras, que são famosas por vender os atrativos do amor, sorte e dinheiro.

“É para isso que eu vim. A gente veio comprar uns perfuminhos, meu amor. É aqui no Ver-o-Peso onde a Anitta gravou o clipe dela ‘No Chão Novinha. Tem uns perfumes que chamam macho, tem ‘Chama Ex’. Tem tudo o que você imaginar”, afirmou no vídeo.

A barraca escolhida por Yarley foi a de Beth Cheirosinha. Lá, o influencer, que está na capital paraense pela segunda vez, conheceu os banhos de “Chama Dinheiro”, “Abre Caminho”, mas os escolhidos por ele foram totalmente inusitados.

“Quero o ‘Pega Não Me Larga’ e ‘Chora nos meus pés’ viu”, brincou Yarley arrancando risadas da erveira. O famoso “Cheiro do Pará” também chamou atenção do influencer, sendo alvo de elogios por sua fragrância.

Já na hora do almoço, Yarley foi levado para comer uma comida tipicamente paraense: o peixe com açaí. O influencer elogiou o prato: “Esse é o prato paraense. Olha a grossura”, disse mostrando a fruta arroxeada.

Em seguida, o produtor de conteúdo apareceu provando açaí e disse que gosta de pouco açúcar para não tirar o verdadeiro gosto. “Gosto de tomar farinha de Bragança e mexe. Muito bom”, disse se deliciando.

Yarley também passeou pela Estação das Docas e tomou sorvete mestiço - o de açaí com tapioca. No final do dia, ele aproveitou para conhecer a “Amandinha do hot”, uma empreendedora do bairro do Jurunas que viralizou na internet por ter um marketing inusitado.

“Essa energia é surreal de Belém do Pará”, publicou Yarley compartilhando um vídeo em que aparece ao lado de Amanda e rodeado de fãs calorosos.

Assista ao vídeo: