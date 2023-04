Tik Toker de Ananindeua quer fazer da rede social a sua renda principal

O Tik Tok se tornou uma das maiores plataformas de mídia social da atualidade, permitindo que pessoas de todo o mundo compartilhem vídeos curtos e criativos, receita que fez a rede social se tornar uma febre mundial. No estado do Pará, existem vários Tik Tokers que estão ganhando popularidade na plataforma, cativando o público com seu conteúdo diversificado e autêntico, muitas vezes focado na regionalidade que só o paraense conhece.

VEJA MAIS

Em Ananindeua, especificamente, também existem pessoas que estão começando a viralizar como ‘Tik Tokers’, expressão utilizada para designar alguém que tenha feito da rede social o seu trabalho, ganhando, inclusive, dinheiro com a produção de vídeos. Caso de Carlos Almeida. O morador do Maguari começou a ganhar milhares de seguidores no começo do período de isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. Hoje são mais de 50 mil seguidores no Instagram e Tik Tok.

“Na época que tava todo mundo em casa sem poder sair, muita gente entrou em depressão, perdeu parentes etc. Foi quando eu resolvi gravar um vídeo para alegrar as pessoas. Esse vídeo surgiu na minha cabeça e eu tive que fazer, sabia que ia viralizar. Tinha muita gíria com ritmos do Pará, alcançou mais de 15 mil visualizações e percebi que tinha potencial. Aí juntei minha vontade de fazer vídeos com a de mostrar nossa cultura paraense para fora, mostrar o quanto nossa cultura é rica. Aí resolvi fazer conteúdos paraenses exclusivamente sobre nossas gírias, músicas e comidas típicas”, diz Carlos Almeida.

As produções foram melhorando, se adequando ao estilo da rede, vídeos rápidos e engraçados, desde um diálogo entre um paraense e um litro de açaí na geladeira até a sofrência ao ouvir uma marcante do início dos anos 2000, outra fonte de sucesso entre as produções de tik tokers paraenses.

“Acho muito legal que depois que comecei a gravar os conteúdos paraenses, vi que muita gente manifestou ter vontade de conhecer nosso estado. Tenho muitos seguidores que me seguem do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, até de fora, de Portugal, Espanha e países da África. Eles adoram nossos ritmos. Estou com um projeto de falar sobre nossos pontos turísticos e continuar valorizando nossos ritmos e, claro, nossas comidas que são maravilhosas”, diz o tik toker.

TIK TOK É GANHA PÃO

Carlos Almeida quer seguir o mesmo caminho de milhares de pessoas, que sonham em fazer da produção de conteúdo para redes sociais o seu ganha-pão. Após conseguir um bom número de seguidores, o morador de Ananindeua começou a conseguir ganhar dinheiro com suas produções, mesmo que de forma esporádica. “É um anúncio aqui, outro ali, muitas vezes compensa para quem quer anunciar, pois o público é grande, as vezes maior do que se ele anunciasse em uma plataforma mais cara, é o que o momento do mundo diz né”, diz.

Carlos ainda não vive só de Tik Tok, mas chegar lá é o seu sonho profissional atualmente. “Ainda não ganho dinheiro somente com a internet, não da forma como quero. Mas estou buscando aprender, me aperfeiçoar até mesmo no marketing e publicidade, e se Deus quiser pretendo trabalhar somente com a internet um dia”, diz Carlos Almeida, que recentemente investiu em equipamentos de luzes para melhorar suas produções, estando, inclusive, como convidado durante o último RE X PA, na inauguração do novo Mangueirão.

TIK TOKERS PARAENSES

Um dos tik tokers mais populares do Pará é Lucas Andrade, conhecido como @lucasamandioka. Com mais de 2 milhões de seguidores, Lucas é conhecido por seus vídeos de comédia e desafios divertidos, sempre trazendo um toque de humor para o seu conteúdo.

Os Tik Tokers paraenses estão se destacando na plataforma, trazendo uma visibilidade importante para o estado do Pará e contribuindo para a diversidade e a criatividade da plataforma.

Outro tik toker paraense em ascensão é Jhonny Souza, conhecido como @jhonny.souzaa. Com mais de 1 milhão de seguidores, Jhonny cria vídeos sobre moda, beleza e estilo de vida, sempre com uma mensagem positiva e inspiradora.

Também há a tik toker Nandara Nunes, @nandaranunes, que conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores com seus vídeos de dança e desafios divertidos, além de vídeos sobre moda e estilo.

Outros tik tokers paraenses populares incluem @arthurpraiaa, conhecido por seus vídeos de comédia e desafios, @biahenricks_, que cria conteúdo sobre moda e beleza, e @thaislobaoo, que produz vídeos de dança e desafios.