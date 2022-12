Influencers do Pará falam de suas perspectivas para o ano de 2023

Este ano um dos grandes temas discutidos foram os cancelamentos na web. Quem trabalha nas plataformas online entende o desafio que é se manter organicamente nas redes e ainda entregar bons conteúdos produzidos aos seus seguidores. Além da constante reinvenção, é necessário ter uma comunicação adequada.

Assim, como as redes sociais passam por evolução e melhorias, os influenciadores também. Separamos alguns personagens paraenses importantes nas redes sociais ao longo deste ano. Muitos deles fizeram rir, compartilharam as suas rotinas, suas vidas pessoais e suas dicas.

- Lethicia Laylla

“Para 2023 eu desejo REALIZAÇÕES! Cada um de nós tem suas próprias ambições, suas próprias vontades, seus próprios sonhos e planos, únicos e individuais. Então, espero que 2023 venha realizar todos aqueles desejos que somente nós sabemos. Mais paz para a humanidade, mais união para as pessoas e mais amor para todos de nós!”

- Emanuela Freitas

“Minha perspectiva para 2023 é que seja um ano muito abençoado, de muito dinheiro no bolso. Não quero dever ninguém! Quem eu estou devendo, calma ai, que eu vou pagar! Te acalma! Um ano de muita paz, mas não muito também, que eu preciso de brigas para criar conteúdo. Correr atrás de saúde física e mental. Que a gente possa lembrar sempre que tudo passa, e que dias melhores sempre virão!”

- Víctor Barros

“Tu já fizestes as tuas promessas para cumprir ‘paraoano’? Mana, eu já nem faço mais, estou devendo promessa desde 1992, então já joguei para Deus. Mas eu espero que para a gente 2023, possa ser um ano incrível. Assim como ver o pôr do sol na Estação das Docas, que 2023 tenha sabor de açaí, mas o de verdade, tá? Não me venha... Que 2023, tu possas ficar cheia de pavulagem, mulher. Que seja um ano banho pelos nossos rios, que tu possas endoidar muito, tremer muito, se muito feliz. Que acima de tudo, a gente consiga tirar nosso nome do Serasa, mana. Amém!”

- Isabelle Holles

“As minhas perspectivas para 2023 são as melhores. Que a gente tenha um ano incrível, com muita saúde, prosperidade, amor... E claro, que a gente consiga realizar as nossas metas, tenha muita organização durante o ano, cuide do seu corpo e mente. Que assim vamos ter um 2023 maravilhoso!”

- Lu Cantão

“Para 2023, além de muito amor, paz e saúde, para a gente correr atrás dos nossos objetivos, eu desejo também a união, principalmente aqui no nosso meio da internet. Precisamos entender que juntos somos mais fortes, e que tem lugar para todo mundo aqui (na internet), basta a gente se unir. Feliz 2023, que seu ano seja repleto de coisas maravilhosas, boas, tanto para você quanto para a sua família”.

- Gabriel Conrado

“Para 2023 eu espero o básico: saúde, educação, alimentação e principalmente, valorização da nossa cultura, porque o que nos une enquanto povo é a nossa cultura, um povo sem cultura não é um povo. Espero também que as 33 milhões de pessoas que hoje passam fome, passem a comer, que as pessoas que hoje estão sem emprego, voltem a ter trabalho, principalmente para comprar comida, pagar suas contas e ter lazer, porque nem só de trabalho vive o homem. Espero que os quilombolas, os indígenas, voltem para os seus territórios demarcados, passem a ser valorizados. Que a nossa Amazônia pare de ser queimada! Para 2023 eu espero: amor, resistência para essa onda de ódio que ainda persiste, mas que já já acaba. Que a gente se uma enquanto povo! Que Exu abra os nosso caminhos, para que tenhamos muitas coisas boas nos próximos anos!”

- Rosylena Oliveira

“O ano de 2022 foi pra mim um ano de planejamento, e 2023 será um ano de execução! Estou bastante empolgada e feliz com tudo o que pretendo tirar do papel. Tenho certeza que será um ano repleto de realizações, momentos felizes, prosperidade profissional … ah, espero fazer muitas viagens também. 2023 por vim que já me sinto pronta!!!!!!”