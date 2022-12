Afasta-chifre, chama-dinheiro e descarrego: conheça os banhos e rituais de Ano Novo do Ver-o-Peso

Banhos de descarrego e de cheiro fazem parte das tradições populares para a virada de ano. No complexo do Ver-o-Peso, em Belém, as vendas das ervas, banhos prontos e defumações já estão aquecidas. O grande movimento deve ocorrer nesta sexta-feira (30), quando haverá também o banho de cheiro feito pelas erveiras aos consumidores que passarem pelo mercado cartão-postal da capital paraense.

A partir de R$ 5, é possível garantir um maço de ervas e o tutorial de como preparar o banho em casa. Para quem quiser as infusões já prontas, os preços podem variar de R$ 15 a garrafa e chegarem a R$ 50 com kits mais completos, que incluem também perfumes místicos, incenso e defumação.

Entre os principais pedidos, estão dinheiro e saúde, como avalia Beth Cheirosinha, uma das erveiras mais conhecidas e tradicionais, com 52 anos de Ver-o-Peso. "O amor está em terceiro lugar. Com grana no bolso, o amor a gente arranja!", brincou. Ela explica que existem várias opções de preços para cada consumidor garantir que 2023 será de boas energias.

As essências de Beth Cheirosinha atraem o amor, dinheiro e o que a pessoa quiser em 2023 (Thiago Gomes / O Liberal)

Porém, o ideal é fazer o ritual completo, que começa com o banho de descarrego, que deve ser feito inclusive na casa com parte da infusão de ervas. Depois vem a defumação e por fim passar os perfumes atrativos. Tudo tem etapas e ações específicas, ensinadas na hora da compra.

Quem chamou atenção foi a erveira Josiane Silva, que apresentava a defumação "Afasta Chifre". "Veja bem! É afasta! Ele não tira o chifre já levado. Mas se já levou, do mesmo jeito funciona para prevenir uma outra vez", comentou. E apesar do nome, a erveira garante que há tantas ervas poderosas e perfumadas no produto que vai servir para várias outras coisas, como atrair boas energias, trazer proteção espiritual e chamar dinheiro ou amor (fiel). Essa defumação especial custa R$ 10.

Além dos banhos de descarrego e de cheiro, a erveira Josiane Silva tem a defumação "afasta-chifre", que apesar de não anular um chifre levado, previne as decepções futuras (Thiago Gomes / O Liberal)

Preparar o próprio banho é o mais em conta, diz erveira

Dona Márcia Cardoso, também erveira, diz que a opção mais em conta para fazer o banho cheiroso é comprar as ervas. Ela diz que um maço com as ervas mais essenciais custa R$ 5 e ela ensina como fazer o banho na hora. Mas adianta que a receita é fácil: é colocar as ervas na água, deixar ao sereno e ao sol e depositar os melhores pensamentos e esperanças no preparado.

"O que mais as pessoas querem é trazer saúde. Logo em seguida é emprego e dinheiro", disse Márcia. A comerciante especialista em ervas também convida a população a receber o banho de cheiro nesta sexta (30), que é feito gratuitamente no complexo.

A empresária Fábia Macedo, de 35 anos, está visitando Belém e foi logo ao Ver-o-Peso para garantir os banhos de descarrego e cheiro para entrar 2023 com as melhores energias. Ela é de Imperatriz (MA) e conta que a família dela sempre tem a tradição de fazer o ritual dos banhos no final de ano.

"Por sinal, muita gente do Maranhão vem a Belém comprar essas ervas e banho e vende lá. E para este ano, é pedir dinheiro, saúde e prosperidade nesse segundo ano pós-pandemia. É ter fé porque é a nossa crença que possibilita as coisas", disse a empresária.

Dona Márcia diz que algo mais é conta é preparar o próprio banho. Por R$ 5, ela dá o maço essencial básico de ervas o tutorial de como fazer (Thiago Gomes / O Liberal)

Já a engenheira Cesione Mercês, de 46 anos, foi incentivada por Fábia, amiga dela, a fazer os banhos neste ano. Curiosamente, mesmo sendo paraense e com o costume de ir ao Ver-o-Peso, ela disse que precisou do estímulo da amiga maranhense para comprar os banhos e, pela primeira vez na vida, fazer o ritual do descarrego e cheiro.

"Comprei várias coisas e para fazer nessa primeira vez e acho que ainda vou comprar mais. Eu também estou com a esperança de mais saúde e mais dinheiro. Feliz ano novo para todos nós!", comentou dona Cesione.

Banhos e defumações do Ver-o-Peso; saiba para que servem e como usar

Banho de Descarrego - de R$ 10 a R$ 15

Uma garrafa de 500 ml pode ser diluída e rende 5 litros de banho

Função: despachar as energias ruins

Como usar: deve ser usado até a manhã de sábado (31). No corpo, o banho precisa ser do pescoço para baixo e mentalizando que tudo o que for ruim, deve ir embora. Na casa, deve ser usado como se fosse um desinfetante. A limpeza deve ocorrer dos fundos da casa para a porta.

Banho de Cheiro - R$ 15 a R$ 25

Uma garrafa de 500 ml pode ser diluída e rede até 5 litros (dependendo da fórmula de cada erveira)

Função: perfumar e atrair boas energias

Como usar: Deve ser usado no banho antes da festa da virada de ano. Deve ser aplicado do pescoço para baixo após o banho normal com sabonete. Na hora do banho, é preciso pensar nas coisas que a pessoa quer atrair, como dinheiro, emprego, saúde ou um amor. É preciso deixar secar naturalmente e não enxugar com toalha esfregando. Precisa ser bem delicado mesmo e apenas encostando.

Essências atrativas - R$ 5 a R$ 15

Função: atrair energias com objetivos específicos

Como usar: Usar como se fosse um perfume, mas sempre de baixo para cima. Por exemplo: das mãos para os braços, dos ombros para o pescoço e da barriga para o peito, no sentido de que está "trazendo, atraindo ou puxando" energias e vibrações. É preciso ter fé e pensamento positivo no objetivo do preparado. Se for um "chama dinheiro", é pensar em prosperidade, bem-estar, qualidade de vida e situação financeira tranquila.

Defumações - R$ 5 a R$ 10

Função: limpar a casa das energias ruins

Como usar: Há vários formatos, mas todos têm uma parte específica para acender. É importante ter cuidado por se tratar de algo que ficará com uma pequena chama. Após acender, passar por todos os cômodos da casa e deixando a fumaça se espalhar pelo ambiente, indo de canto em canto de cada área. Ao final, deixar numa área é que há alguma circulação de ar para ajudar a espalhar o restante até o final da defumação. É possível comprar pequenos recipientes de lata que ajudam a espalhar a defumação.