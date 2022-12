Saiba quais são as cores para atrair boas energias no começo de 2023

As cores certas para a virada do ano devem ser lilás com branco, rosa e branco, azul e branco e azul e vermelho. É o que afirmou, em Belém, nesta quinta-feira (29), o Pai Adinamar de Ogum.

Ele disse que o ano de 2023 vai ser regido por dois orixás: Nanã Buruquê e Ogum. Nanã é a avó dos orixás, a cuidadora, e Ogum, o senhor da guerra, da luta e das batalhas.

As cores predominantes de Nanã são lilás, rosa e branco. E, de Ogum, azul e branco, vermelho e branco. “Vai ser um ano de muitas conquistas, mas de muitas batalhas pela frente também”, afirmou.

Para tirar a negatividade e ter equilíbrio, a pessoa pode tomar banho de arruda, alecrim e sal grosso. Ferve-se o alecrim, mistura a arruda dentro d'água e bota um pouco de sal grosso e toma esse banho para tirar as energias negativas.

E, para atrair energias positivas para 2023, a pessoa pode tomar um banho de manjericão com pétalas de rosas brancas, vermelhas e amarelas. E mistura também o manjericão, coloca as pétalas de rosa e toma o banho pedindo ano de saúde, de paz, de felicidade, de prosperidade, de sucesso, de caminhos abertos.

LEIA MAIS:

Pai Adinamar de Ogum disse que o ano de 2023 vai ser regido por dois orixás: Nanã Buruquê e Ogum. Nanã é a avó dos orixás, a cuidadora, e Ogum, o senhor da guerra, da luta e das batalhas (Filipe Bispo/O Liberal)

Quem está com sentimental deve acender uma vela branca para o seu o anjo da guarda

“Eu costumo passar para os meus clientes para eles tomarem esse banho das 18 horas em diante. Às 18 horas, eles tomam banho de limpeza, que é o sal grosso, arruda e alecrim. E o banho de manjericão com as pétalas de rosa é para ser tomado antes da troca de roupa para a virada do ano”, disse Pai Adinamar de Ogum.

Ele também deu dicas para quem está com problemas sentimentais. “Para quem estiver atravessando um problema pessoal ou sentimental, um relacionamento acabando, ou acabado, a pessoa deve acender uma vela branca ou rosa para o seu o anjo da guarda com o nome da pessoa amada e pedir a união do anjo da guarda, para que cessem as brigas, a discórdia, os ciúmes”, explicou.

No que diz respeito à vida financeira, a pessoa deve espalhar, na casa dela, folha de louro, lentilha e folha de canela. E colocar na mesa da ceia maçã, lentilha, uva, milho, arroz. “Tudo o que atrai dinheiro e fartura”, afirmou.

Para quem está desempregado, ou com falta de dinheiro, é bom, na virada do ano, estourar uma champanhe ou abrir uma cerveja e oferecer essa bebida ao orixá regente do ano. Se for para Ogum, cerveja. Se for para Nanã, pode estourar uma champagne.

O que vai trazer coisas boas para 2023 é Deus, diz Pai Adinamar de Ogum

Pai Adinamar de Ogum disse que cor que será usada na virada do ano influencia na cabeça do ser humano. “Mas o que vai te trazer coisas boas para 2023 é Deus. É ele que determina”, afirmou.

“’Ah, eu vou usar ouro e vou ganhar muito dinheiro, vai trazer riqueza’. Aí é um ano péssimo para a pessoa. ‘Ah, vou usar um branco porque quero paz’. Aí, é um ano só de guerra na família, de doença, perda de amigos. ‘Ah, eu vou usar um vermelho que é para amor’. Aí o casamento entra em crise e tudo mais. Então é Deus que determina”.

A cor, reforçou, é uma crendice popular usada pelo Brasil e pelo mundo. “Mas é só Deus que determina. Também é fundamental também as atitudes da pessoa enquanto ser humano”, concluiu.