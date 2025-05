China concede isenção de visto a Brasil e outros países sul-americanos

A China vai conceder isenção de visto aos cidadão do Brasil e outros países sul-americanos para viagens de até 30 dias. A medida entrará em vigor em 1º de junho e terá validade de um ano.

Além do Brasil, serão beneficiados com a isenção Argentina, Chile, Peru e Uruguai, colocando algumas das maiores economias da América Latina em pé de igualdade com muitos países europeus e asiáticos. Desde 2024, a maioria dos países da Europa não precisa de visto para viajar para a China, assim como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul.

O anúncio da isenção de visto para o Brasil e outros países foi feito nesta quinta-feira (15), pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, após o fórum de alto nível entre autoridades chinesas, latino-americanas e caribenhas em Pequim.