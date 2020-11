PlayStation 5 é lançado no Brasil com modelos de R$ 4,4 a R$ 5 mil

O PlayStation 5 chegou ao Brasil no dia 19 novembro com o preço de 4.999 reais, com uma versão sem leitor de discos por 4.499 reais.

O console começou a ser vendido no país uma semana após seu lançamento nos Estados Unidos e em outros países, com as duas versões custando 499 e 399 dólares, respectivamente.

Os preços mostram uma disputa de fim de ano entre Xbox, da Microsoft, e PlayStation, à medida que os consumidores continuam a migrar para consoles otimizados para jogos que oferecem títulos exclusivos.

A Microsoft, por sua vez, lançou o Xbox Series X em 10 de novembro por 499 dólares, com uma versão menos potente por 299 dólares, já que o Xbox aposta que oferecer opções aos consumidores superará os riscos de lançar dois aparelhos distintos ao mesmo tempo.

O PlayStation 5 e o Xbox Series X têm o mesmo preço, mas o PlayStation 5 Digital Edition de 399 dólares "oferece um desconto substancial sem nenhum prejuízo em termos de desempenho ou hardware, apenas o leitor de discos", disse Guilherme Fernandes, analista da empresa de análise de jogos Newzoo.

Também foram anunciados jogos que incluem "Final Fantasy XVI", da Square Enix, e um RPG da franquia "Harry Potter".