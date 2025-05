Qual será o salário do papa Leão XIV?

Na quinta-feira (8), o cardeal norte-americano Roberto Prevost foi eleito novo líder da Igreja Católica, adotando o nome Leão XIV. Além da função espiritual, ele também passa a chefiar o Estado do Vaticano.

A nomeação reacende uma dúvida comum: o papa recebe salário? A resposta oficial é não. Leão XIV, assim como seus antecessores, não terá remuneração. A tradição da Igreja segue um princípio de vida modesta, com o Vaticano custeando integralmente moradia, alimentação, vestuário e cuidados médicos do pontífice.

Despesas pagas e vida sem contracheque

A prática é antiga e já foi tema de esclarecimentos públicos. Em 2023, o papa Francisco afirmou no documentário 'Amém: Perguntando ao Papa' que não recebia salário. “Quando preciso de dinheiro para comprar sapatos ou algo assim, eu peço. Não me preocupo, pois sei que serei alimentado de graça”, disse ele, em tom bem-humorado.

O Vaticano reforçou essa informação em 2001, negando rumores de que João Paulo II recebia pagamento. De acordo com porta-vozes da Santa Sé, os papas nunca tiveram salário fixo.

Tradição de serviço e foco na caridade

Mesmo sem contracheque, o papa gerencia fundos voltados à caridade. Leão XIV deve seguir com iniciativas como o Óbolo de São Pedro (Peter’s Pence), usado para apoiar populações vulneráveis. Francisco, por exemplo, destinou US$ 500 mil do fundo para migrantes no México.

A decisão de não receber salário simboliza uma liderança guiada por humildade e serviço, inspirada na vida de Jesus, que também viveu sem bens materiais. O Vaticano, por sua vez, garante ao papa todo o suporte necessário para que ele possa se dedicar plenamente às missões religiosas e sociais da Igreja.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com