Veo 3: IA do Google que cria vídeos ultrarrealistas viraliza nas redes; veja como funciona

A nova inteligência artificial do Google para criação de vídeos, Veo 3, está chamando atenção nas redes sociais. Lançado em maio deste ano, o modelo viralizou por sua capacidade de gerar vídeos ultrarrealistas a partir de pequenas descrições de texto. A tecnologia vem sendo usada por internautas para criar desde paródias de fatos históricos e religiosos até simulações de entrevistas jornalísticas e trechos de podcasts, muitas vezes tão realistas que confundem quem assiste.

O Veo 3 foi apresentado durante o Google I/O, conferência anual da empresa para desenvolvedores. A IA está disponível exclusivamente para assinantes do plano AI Premium do Google, por meio das plataformas Gemini e Flow, uma nova ferramenta voltada para a criação e edição de vídeos, considerada a evolução do antigo VideoFX.

Como o Veo 3 funciona?

O sistema utiliza comandos de texto (chamados de prompts) para gerar vídeos com personagens, cenários, movimentos e até áudio sincronizado, como falas e ruídos ambientes. A principal vantagem do Veo 3 sobre ferramentas concorrentes está na qualidade e consistência das imagens, especialmente em detalhes como mãos humanas, tradicionalmente um ponto fraco de IAs, e continuidade de personagens entre diferentes cenas.

Outro destaque da ferramenta é a fluidez dos movimentos e a qualidade visual dos planos de fundo, que se aproximam bastante da realidade. Com o Flow, o usuário pode ainda controlar ângulos de câmera, montar sequências com várias cenas, fazer transições e até estender partes específicas do vídeo para detalhar a ação.

Como testar o Google Veo 3?

Apesar de ser uma ferramenta paga, o Veo 3 pode ser testado gratuitamente por 30 dias. Veja o passo a passo:

Acesse o site da plataforma Google Flow.

Faça login com uma conta do Google.

Aceite os termos de uso e ative o plano de teste do AI Premium, que custa R$ 96,99/mês após o período gratuito.

Com o plano ativado, você recebe 1.000 créditos de IA. Cada vídeo gerado com o Veo 3 consome 100 créditos.

Crie um novo projeto e escreva seu prompt (em inglês) descrevendo o que deseja ver no vídeo.

Configure a qualidade de imagem no canto superior direito e selecione a opção do modelo Veo 3 para obter os melhores resultados.

Exemplos de vídeos de IA do Veo 3