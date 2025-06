Gaby Amarantos comemora nova fase aos 60 kg: 'Sou uma grande gostosa'

A cantora paraense Gaby Amarantos, de 46 anos, celebrou sua nova fase física e emocional nesta terça-feira (3). Em vídeo publicado nas redes sociais, ela exibiu o novo shape após alcançar 60 kg e retornar ao manequim 36, conquistados com foco em uma rotina saudável de treinos e reeducação alimentar.

No vídeo, gravado diretamente da academia, Gaby aparece usando boné, top e calça de ginástica. A artista reforçou a importância de praticar atividades físicas com leveza e autoestima. "Sou uma grande gostosa. Sou 'amostrada' mesmo, nunca neguei. Te levanta, mana. Vem treinar na base do amor porque eu não vou falar de força do ódio. Bora, mana!", declarou.

Recentemente, Gaby celebrou novamente o peso alcançado com muita empolgação. Usando um conjunto fitness rosa, ela vibrou com a conquista. "Sessenta quilos! Eu tô passada, meu Deus! Trabalhei muito para chegar aqui. Tô feliz, emocionada. Bermudinha assim, pra malhar, nunca tinha usado", contou.

Apesar da comemoração, a paraense revelou que o objetivo da mudança foi muito além da estética. A cantora enfrentava pré-diabetes e pré-hipertensão, além de ter passado mal em um show, o que a fez repensar seus hábitos.

Gaby também explicou que o emagrecimento foi uma decisão consciente. “É óbvio que mudei de opinião. A partir do momento que aquele corpo começou a me fazer mal, começou a me impedir de fazer várias coisas, eu mudei de opinião. Não quer dizer que eu não gostava do corpo que eu tinha antes”, concluiu.