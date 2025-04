Carolina Dieckmann revela ter feito sexo com apenas quatro homens na vida: 'Parada espiritual'

A atriz Carolina Dieckmann voltou a compartilhar detalhes sobre sua intimidade sexual e revelou, em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", que se relacionou com apenas quatro homens em toda a vida.

A intérprete de Leia em "Vale Tudo", atual novela das 21h da TV Globo, disse que, para ela, envolvimento sexual com outra pessoa, além do físico, está relacionado ao lado espiritual.

"Tem a parada espiritual também nesse lugar. Quando você faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual muito forte. E eu tive isso em todas as minhas relações. Então, para mim, é muito difícil. Eu não tenho interesse no sexo só pelo sexo", conta a atriz.

Ela diz ainda que a intimidade e parceria com outra pessoa vale mais do que uma mera casualidade. "Eu acho essa para muito mais legal. De gozar junto, e, sabe assim, da profundidade profunda e absoluta de se jogar nos braços do outro. Isso para mim é uma representação de Deus", conta Dieckmann.

Casamento de quase 20 anos

Ao ser questionada se teria interesse em aumentar essa contagem, Dieckmann responde com firmeza: "Zero. Não tenho vontade dar para ninguém. Só para o Tiago". Carolina é casada desde 2007 com o diretor Tiago Worcman, com quem tem um filho, o caçula José Worcman.

"Sou muito apaixonada pelo Tiago. Somos muito diferentes de quando casamos, porque a gente se melhora o tempo inteiro para o outro, estamos atentos. Não sei o que pode ser mais doce do que um marido que te acorda com um café com um desenho de coração, de cisne. O amor, o casamento vale por essa vontade de surpreender o outro, de crescer junto, de querer ver o outro se dando bem", disse a atriz.