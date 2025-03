Carolina Dieckmann fala sobre interpretar Leila no remake de 'Vale Tudo'

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (11), sua alegria e emoção ao interpretar Leila no remake da novela "Vale Tudo". A trama, originalmente exibida em 1988, marcou gerações e agora retorna com uma releitura assinada por Manuela Dias e dirigida por Paulo Silvestrini.

Carolina, que assume o papel vivido por Cássia Kis na primeira versão, destacou sua memória afetiva com a novela. "Eu estou muito feliz! A vida inteira fiz novela, sou cria de novela. Mas eu não sou só de fazer novela, sou de assistir também", afirmou em resposta ao OLiberal. A coletiva de imprensa também contou com a presença de parte do elenco.

"Tô cheia de coisas boas para viver", disse a atriz.

Ao ser questionada sobre como tem sido retornar às novelas com um remake de uma produção tão querida, Carolina compartilhou lembranças de sua infância. "Eu era pequena quando 'Vale Tudo' passou pela primeira vez. Lembro que, na época, minha mãe fazia sanduíche natural e vendia na praia. Na novela também tinha e eu pensava: 'Na novela o moço faz também!'. Tenho um registro muito puro de alguém que assiste novela e lembra disso", concluiu.

Sobre a personagem

Na nova versão, Leila continua sendo uma personagem complexa e crucial para a trama, sendo casada com Marco Aurélio, interpretado atualmente por Alexandre Nero. Na história original, Leila se revelou a assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall) no último capítulo, ao tentar atingir Maria de Fátima (Gloria Pires), amante de seu marido, e errando o alvo.

Com estreia marcada para o dia 31 de março, "Vale Tudo" será a substituta de "Mania de Você". A nova versão acompanhará a trajetória de Raquel e Maria de Fátima, papéis que agora serão interpretados por Taís Araújo e Bella Campos.