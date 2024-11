Gil do Vigor diz que a liberdade e a democracia são os bens mais valiosos do Brasil; entenda

O economista e ex-participante do "Big Brother Brasil 21", Gil do Vigor, usou a sua rede social para opinar sobre a recente descoberta feita pela operação Contragolpe da Polícia Federal, que investiga o atentado que ocorreu em Brasília (DF) no início de 2023. PhD em Economia pela Universidade da Califórnia (EUA), o influencer costuma usar as redes sociais para se expressar sobre escândalos políticos e, da mesma maneira, comentou sobre o recente caso que ameaçou a democracia brasileira.

VEJA MAIS

“Quando atentam contra os três poderes, atentam contra a nossa liberdade. Os três poderes garantem a liberdade e os nossos direitos. Muito triste ver a nossa democracia ser atacada desde o 8 de janeiro”, declarou o economista.

Citando a importância da democracia no Brasil, Gil do Vigor se mostrou favorável às ações que estão sendo tomadas e alertou sobre a ganância desenvolvida pelos investigados do caso.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)