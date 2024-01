Gil do Vigor relembra sua eliminação no BBB 21 em conversa com Ana Maria Braga

Gil do Vigor foi o convidado do Mais Você desta segunda-feira (8) e não conseguiu conter a emoção ao relembrar a trajetória no BBB 21. Ao lado de Ana Maria Braga e Tati Machado, o ex-brother relembrou vários momentos protagonizados no reality e falou sobre a saída do programa, no último paredão da temporada.

Ana Maria exibiu ao ex-bbb o discurso de Tiago Leifert no momento da sua eliminação. Gil ficou muito emocionado ao recordar a mudança que o programa proporcionou na vida dele e os receios para ser recebido pela família na saída após ter protagonizado vários momentos que marcaram a edição 21 do reality show.

"Eu queria mudar a vida da minha família, mas naquele momento, quando eu estava saindo, eu estava com muito medo. Medo de como minha família ia me aceitar, minha mãe, minha família, meus amigos. Era muita coisa passando na cabeça. Realmente amo o programa e estar vivendo o programa era o meu maior sonho, além do prêmio, de qualquer coisa. Foi um sentimento muito forte", contou.

Ao ver o economista emocionado, a apresentadora e Tati Machado também não conseguiram conter as lágrimas e Ana Maria fez uma reflexão sobre o discurso de Gil. "A vida é feita de verdade. Por mais que as pessoas camuflem e não sejam verdadeiras, a vida cobra isso. Ela não te dá de volta aquilo que você não deu", observou.

Entre os vários assuntos no café da manhã do programa, o economista recordou a discussão com a cantora Pocah, quando ele rendeu comentários nas redes sociais ao falar a palavra "basculho" para a ex-participante. Confira a participação de Gil:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)