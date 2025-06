Segredo de Odete Roitman pode mudar 'Vale Tudo'; entenda

A nova adaptação da trama que marcou os anos 1980, "Vale Tudo", exibiu nesta terça-feira (3) uma cena impactante: o encontro entre a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, e Nice, vivida por Teca Pereira. A sequência pode ter dado início a um dos maiores mistérios da nova versão da novela.

No capítulo, a empresária recebeu uma ligação e ficou furiosa. Em seguida, foi até uma casa e encontrou a senhora. "Espero que você tenha um bom motivo para me fazer vir até aqui", disparou. A conversa ocorreu em um local que pode estar guardando os segredos mais sombrios da dona da TCA.

Qual era o segredo de Odete Roitman?

Na primeira versão da novela "Vale Tudo", exibida em 1988 e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, quem guardava o segredo da vilã era Ruth (Zilka Salaberry), uma antiga empregada da família Roitman. Na trama, Odete Roitman (Beatriz Segall) fazia com que Heleninha (Renata Sorrah) acreditasse ser responsável pela morte do irmão mais velho. No entanto, a verdadeira causadora da tragédia era a própria Odete.

Ruth vivia no exterior, mas foi localizada por Raquel (Regina Duarte) nos momentos finais da história, justamente para esclarecer os eventos do passado. Raquel levou a ex-funcionária até a sede da TCA, onde ela confrontou a família Roitman.

Durante o encontro, Ruth revelou que Heleninha e Marco Aurélio (Reginaldo Faria) haviam discutido na casa de Angra dos Reis (RJ) — substituída por Paraty no remake — e que ele saíra furioso do local. Desconfiada de uma traição, Heleninha decidiu segui-lo, acreditando que o encontraria com outra mulher.

Segundo Ruth, ao tentar invadir o apartamento onde imaginava que Marco Aurélio estaria, Heleninha acabou flagrando Odete com um amante. Em um apartamento vizinho, Leonardo, filho de Odete, testemunhou toda a confusão e decidiu contar ao pai sobre a traição da mãe.

Na volta para Angra, Odete assumiu o volante acompanhada dos filhos. Leonardo sentou-se no banco de trás com Heleninha, tentando acalmá-la. No trajeto, os três sofreram um acidente. O filho mais velho de Odete morreu no episódio, mas a responsabilidade pela tragédia não era de Heleninha. Já em Angra, Odete deixou cair um cigarro aceso sobre uma cortina, provocando um incêndio. Mesmo assim, decidiu colocar a culpa na filha.

"A dona Heleninha não se lembrava de nada. Quando viu o corpo do irmão no chão, começou a gritar que o havia matado. A dona Odete achou melhor, durante todos esses anos, deixá-la pensando que era culpada pela morte do irmão e pelo incêndio da casa", revelou Ruth.

Qual é a relação de Heleninha e Odete Roitman no remake?

A relação tóxica entre Odete Roitman e Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo" vai muito além do alcoolismo da filha. Na nova versão da novela das 9 da Globo, o vínculo entre as duas é marcado por traumas profundos e duas grandes tragédias do passado.

Na trama, Heleninha é uma artista plástica que recorre à bebida para lidar com suas dores mais antigas. Ela carrega um enorme sentimento de culpa por acreditar que matou o próprio irmão mais velho e provocou um incêndio em uma das mansões da família enquanto estava alcoolizada. A memória falha sobre o que realmente aconteceu naquele dia contribui para sua angústia — e foi justamente essa brecha que permitiu que ela fosse enganada.

As consequências desse episódio foram devastadoras: além do trauma, Heleninha perdeu a guarda do filho, Tiago (Pedro Waddington), por tê-lo colocado em risco. Esse também é o principal motivo do rancor alimentado por seu ex-marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero), que nunca a perdoou pelo ocorrido.

O primogênito Odete pode estar vivo na nova versão?

Na cena exibida no remake, escrito por Manuela Dias, um detalhe sutil levantou dúvidas entre os espectadores: ao deixar o local, Odete observa uma janela e, pelo reflexo, é possível ver Nice se aproximando de alguém. O momento despertou uma teoria entre o público: na nova versão, o primogênito da vilã pode ainda estar vivo — e debilitado — sob os cuidados de Nice.

O salário pago por Odete à funcionária pode não ser apenas uma forma de silenciá-la sobre o passado, escondendo a verdade de Heleninha e Afonso, mas também um meio de custear o tratamento ou a manutenção do herdeiro em segredo.

Há também a possibilidade de que algo ainda mais grave tenha ocorrido naquele quarto — algo que Odete faz questão de manter longe dos olhos e ouvidos de todos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)