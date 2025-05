Gretchen promete acionar Estatuto do Idoso em reality; vídeo

A cantora Gretchen Miranda, de 65 anos, usou o Estatuto do Idoso para reforçar seus direitos durante uma conversa com outros participantes do Power Couple Brasil, no último sábado (17). A artista afirmou que não aceitará nenhum tipo de provocação ou violência, incluindo a psicológica, dentro do reality.

“Se vier me enfrentar aqui, vai enfrentar. Só lembra que meus cabelos brancos estão debaixo do meu megahair. Eu sou idosa. Se falar alguma merda, vai ter. Mas o Estatuto do Idoso é bem claro: não pode ter violência psicológica”, declarou a cantora, em tom firme, sem citar nomes diretamente.

Gretchen também deixou claro que está atenta ao comportamento dos colegas de confinamento: “Pode fazer o que quiser, me provocar, me enfrentar, mas estão aí gravando tudo. Eu tenho corpinho de jovem, mas já tenho 65 anos. Sou considerada idosa, ninguém lembra disso”, completou.

Virada de comportamento

A fala marca uma mudança de postura da artista no jogo. Após retornar de uma D.R., como são chamadas as votações eliminatórias do programa, Gretchen afirmou que pretende adotar uma estratégia mais incisiva.

“Agora quem voltou foi a Gretchen antiga. A Gretchen de antigamente!”, disse na quinta-feira (16/5), indicando que deve assumir uma postura mais combativa a partir de agora.

Paz era prioridade no início

No início do reality, a artista evitava conflitos e pregava o diálogo e o respeito, mencionando inclusive sua condição de saúde como fator limitante para embates mais intensos.

“A gente se dá muito bem com todo mundo, a gente procura se dar bem com todo mundo, até porque nós somos seniores, não estamos mais na idade de embate, grito, briga. A gente, psicologicamente, nem pode. Se a gente ficar muito nervoso, tanto eu quanto ele, nós podemos passar mal”, explicou na primeira votação.

A mudança no tom do discurso mostra que, apesar da experiência e da busca pela paz, Gretchen está disposta a defender seu espaço — inclusive com base na lei.