Anitta aparece com novo namorado empresário em aeroporto no Brasil

Anitta desembarcou no Brasil acompanhada. A cantora que vaio ao país para anunciar parceria com uma grande empresa, chegou ao aeroporto com o seu novo namorado, o empresário catarinense Ian Bortolanza.

Eles desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira (22).

A artista chegou distribuindo sorrisos e ainda atendeu admiradores que estavam no local, dando autógrafos e posando para fotos. Ian estava ao lado de Anitta, com um look de calça branca e blusa preta com estampa de rosas vermelhas, e exibiu os cabelos descoloridos.

O rapaz está com a cantora desde o Carnaval, quando foram visto juntos. Ian Bortolanza é empresário de uma marca de marketing esportivo.