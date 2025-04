Anitta convida fenômeno global para novo feat; saiba quem é

Com um novo projeto em produção, Anitta já tem sua próxima colaboração internacional confirmada. A rapper norte-americana Doechii foi convidada pela artista brasileira para um feat e aceitou o convite imediatamente. Em ascensão no cenário musical global, a parceria entre as duas promete agitar os fãs.

Doechii, que ocupa atualmente o 12º lugar no ranking das músicas mais tocadas do Spotify com o hit "Anxiety", consolida-se como uma das apostas mais promissoras da música mundial. Natural de Tampa, na Flórida, a artista conquistou uma base de fãs fiéis ao mesclar rap com elementos de trap, R&B e hip-hop, além de letras intensas e um estilo único — fatores que a tornaram uma das nomes mais comentados do momento.

O sucesso de "Anxiety" nos últimos meses abriu portas para Doechii, que tem sido aclamada pela crítica e admirada por sua autenticidade. No início de 2025, ela venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap, reforçando sua trajetória ascendente.

Não é a primeira vez que Anitta grava com um artista internacional. A cantora consolida-se como uma embaixadora da música brasileira no exterior, com colaborações de peso como The Weeknd, Shakira, Cardi B e Maluma. Sua versatilidade e apelo no cenário global são cada vez mais evidentes.

Em 2022, Anitta fez história ao se tornar a primeira brasileira — e primeira artista latina solo — a liderar o ranking global do Spotify com o hit "Envolver". Desde então, consolidou-se como um dos maiores nomes da música pop e ampliou suas parcerias com estrelas internacionais.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)