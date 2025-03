Rodeada de famosos, Anitta faz festão de aniversário no Rio de Janeiro; veja

Como manda a tradição e como ela gosta de fazer, Anitta comemorou a chegada dos seus 32 anos com um festão. Mesmo que seu aniversário oficial seja no próximo domingo (30), a artista aproveitou a presença no Brasil para reunir amigos na noite desta quarta (26).

A festa ocorreu em um espaço no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. Vale destacar, que essa é a segunda comemoração dela, a primeira foi uma cerimônia religiosa intimista ao lado dos pais, familiares e amigos íntimos.

Com a presença de diversos famosos, Anitta chegou bem animada ao local por volta das 23h. Antes de entrar na festa, ela tirou fotos para os veículos de comunicação. Ela aproveitou para dizer que as comemorações do seu aniversário vão ter festas para todos os gostos.

"Falei para os meus convidados que (a primeira festa) era para aí apenas quem gostasse da coisa mais zen e que hoje aconteceria o de sempre", brincou.

Na segunda comemoração, ela recebeu famosos, como Luisa Mell, Valentina Bandeira, David Brazil, Gabi Melim, Angélica, Luciano Huck, Alice Carvalho, Regina Casé, Dani Calabresa, Xanddy, Sophie Charlotte, Nicole Bahls, entre muitos outros. Veja:

Famosos marcam presença em festa de Anitta (Fotos: Victor Chapetta / AgNews) Xamã (Foto: Victor Chapetta / AgNews) MC Daniel (Foto: Victor Chapetta / AgNews) André Marques (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Giovanna Lancellotti e Gabriel David (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Agatha Sá e Filipe Ret (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Vivi (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Thaynara OG (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Jade Picon (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Manu Bahtidão (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Valesca Popozuda (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Nicole Bahls (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Angélica e Luciano Huck (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dani Calabresa e Richard Neuman (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Bruna Griphao (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Sophie Charlotte (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Thiago Pantaleão (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Xanddy (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Bruno Rocha (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Blogueirinha (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Marcella Rica (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Toquinho (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Luisa Mell e namorado (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Valentina Bandeira (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dennis DJ e esposa (Foto: Victor Chapetta / AgNews) L7 (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Gabi Melim e namorado (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Regina Casé (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Felipe Mar (Foto: Victor Chapetta / AgNews) David Brazil (Foto: Victor Chapetta / AgNews)