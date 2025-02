Anitta promete mostrar vulnerabilidade de Larissa em novos projetos

Quando Anitta anuncia os seus ensaios os fãs brasileiros já ficam empolgados para reencontrar a artista. Por conta dessa agenda (são 12 apresentações, entre janeiro e fevereiro de 2025), o início de ano da cantora no Brasil é movimentado. Para causar mais, Anitta lançou um novo single e o documentário que será lançado na Netflix em março.

A cantora falou em coletiva à imprensa sobre todos esses projetos.

“É uma grande surpresa, na verdade estive fora do Brasil por muito tempo ano passado, e não estava tendo noção de como estava delicado fazer evento aqui. Então, eu estou muito feliz com o crescimento dos ensaios, estamos muito felizes. Todo lugar que a gente vai, todo mundo querendo ir, a cidade inteira comentando. É um momento que exige muito de mim energeticamente, mas me sinto muito feliz quando entro no palco para ver. É a concretização de muitos anos de trabalho, é uma colheita de tudo. Estou feliz e realizada”, disse.

Anitta disse que vive um novo momento, mais família, com meditação e que prioriza coisas diferentes. Após 14 anos, ela revela que Anitta é uma persona criada por ela, que expõe um lado mais escrachado da Larissa. A personagem é o oposto da realidade conhecida por anos pelos fãs. Inclusive, as pessoas estão surpresas ao encontrar uma cantora mais calma, como as que verão nesses novos projetos.

“Uma pessoa que não tem nada a ver com as que elas conheceram até agora. Estou curiosa em ver a surpresa das pessoas com ela, mas estou feliz em me sentir livre”, pontua a artista.

O documentário foi realizado ao longo de três anos e esbarrou na dificuldade em encontrar equipe que transmitisse de fato a Larissa. O roteiro da trama tem uma pessoa narrando as histórias, sem ter a artista contando essa história de forma direta, sem ser um filme egocêntrico, de acordo com ela.

“Em uma meditação, há pouco mais de um ano atrás, tive a visão de quem seria a pessoa que captaria a Larissa. Mas vocês vão descobrir melhor no filme todo esse momento e como a gente conseguiu e o porquê. É uma pessoa que eu conheço desde criancinha, e por conta disso, a forma que a gente gravou, por ser uma pessoa da minha intimidade, a gente conseguiu gravar a Larissa”, explica.

Anitta revela que essa dualidade vai gerar uma grande curiosidade dos fãs, ela disse também que alguns dos seus amigos já assistiram o documentário e tiveram essa sensação de reflexão e entendimento. Pedro Sampaio, Mari Sena, Gabriela Prioli e MC Daniel, foram alguns amigos dela que já conhecem o filme.

“Na verdade, a gente teve todas as ideias bem linkadas nesse contexto, de mostrar mais a Larissa para o público. É sobre isso que o filme fala! Depois que alcancei o Top 1, que era a altura do mundo, por isso faço essa referência ao Evereste, não soube o que fazer. Por muito tempo busquei na minha vida que alcançasse esse lugar e quando chegou, eu não soube o que fazer. Acho que isso é muito mais pelo ego. Mas quando você tem propósitos as coisas fazem sentido”, explica.