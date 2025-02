MC Daniel convida Anitta para ser madrinha do seu filho; Veja a reação da cantora

A cantora Anitta foi surpreendida por MC Daniel e Lorena Maria com um convite muito especial. À espera do primeiro filho, o casal escolheu a funkeira como madrinha do bebê e preparou um pedido emocionante, entregando uma caixa com presentes para a artista.

No vídeo publicado por Daniel, ele entrega a Anitta uma caixa contendo uma roupinha de bebê, imagens da ultrassonografia e uma camiseta estampada com a frase: "Obrigado por tudo, antes mesmo de me conhecer. Você aceita ser minha dinda?".

Anitta aceitou o convite imediatamente e, emocionada, respondeu: "Eu já tenho a caravana da dinda para fazer. Cara, vai ser muito perfeito! Eu realmente nem imaginava mesmo! Eu faço as coisas de coração. Eu queria muito que a Lorena fosse na viagem, lembra? Eu amei, eu fiquei muito feliz, meu amor! Muito obrigada! Eu gosto de vocês demais."

A artista se referiu à viagem que fez com os amigos pela Europa, ressaltando seu carinho pelo casal. Após aceitar o convite, Anitta e Daniel posaram para fotos, e a nova madrinha garantiu: "Vem pro mundo, meu moleque. Tua dinda é maluca e tu vai amar ela."

"Ser amigo de alguém que admiro é um presente que a música me deu. A Anitta é uma escola, mas é com a Larissa que aprendo mais. Ver seu cuidado comigo e, principalmente, com a Lorena em um momento delicado marcou nossas vidas. Por isso, nós três decidimos fazer um convite especial", escreveu MC Daniel na legenda sobre a escolha da madrinha.