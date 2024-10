VÍDEO: MC Daniel toma anestesia geral para fazer tatuagem gigante nas costas; veja o resultado

O cantor MC Daniel mostrou, nesta quarta-feira (30), o resultado da tatuagem que o levou a se submeter a uma anestesia geral durante a sessão. Localizada nas costas do funkeiro, a arte levou 7 horas para ser finalizada.

No vídeo onde exibe a tattoo pronta, Daniel aparece ainda sob o efeito da anestesia, conversando com os profissionais que seriam responsáveis por desenhar em seu corpo. "Eu quero fazer aula de violão, piano, dança, um dia sim e um dia não. Marca isso urgentemente", balbucia ele no vídeo.

A arte ilustrada no cantor, mostra vários personagens de animações como “As Tartarugas Ninja”, Bob Esponja, Naruto e Wolverine. “Qual seu personagem favorito?”, questionou o cantor aos seus seguidores na legenda da publicação em sua rede social.

Confira o vídeo:

Daniel não é o primeiro famoso a aderir à anestesia para não sentir dor ou incômodo no procedimento de se tatuar. Artistas como Mc Pedrinho e MC Cabelinho também recorreram à tendência, que vem se popularizando entre os funkeiros.

No entanto, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) afirmou, em nota recente à imprensa, não recomendar o uso de qualquer tipo de anestesia para tatuagem, pois pode apresentar alguns riscos. “Reiteramos que a segurança da anestesia está relacionada a ser administrada por um profissional médico com especialização em anestesiologia”, declarou a instituição.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)