Namorada de MC Daniel posta foto de biquíni e recebe crítica: 'Vulgar'; veja imagens

Curtindo férias na Grécia na companhia de Anitta e Duda Beat, a influenciadora e modelo Lorena Maria, namorada de MC Daniel, chamou a atenção da web ao publicar fotos onde surge de biquíni e esbanjando beleza em uma piscina.

Na legenda da postagem, ela escreveu: "The girl you like" (a garota que você gosta, em inglês). A influenciadora recebeu diversos elogios nos comentários da publicação, entretanto, também foi criticada por um internauta. Veja a postagem:

"Vulgar, não precisa disso. Você já está destaque, porém, essa sua arrogância já, já apaga! Cuidado, da mesma forma que holofote acende, ele te apaga", escreveu para Lorena.

VEJA MAIS

A influenciadora, então, respondeu à mensagem. “Tá sem nenhum cliente para advogar, tá com tempo, né?”, disparou ela. Lorena Maria logo também ganhou o apoio dos fãs que apontaram inveja no comentário hostil.

“Mulher, que inveja é essa? A mona na Grécia com o Mc Daniel, uma lua dessa, tu no mínimo não saiu da tua cidade e tá criticando quem tá aproveitando o melhor da vida", defendeu uma. “Vulgar = mulher gostosa postando foto de biquíni de férias na jacuzzi (?) é isso mesmo né?", questionou outra.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)