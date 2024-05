MC Daniel confirma affair com influenciadora: 'Uma menina fantástica, preta, que saiu de favela'

O cantor MC Daniel confirmou estar vivendo um affair com a influenciadora Lorena Maria. A revelação veio na última quinta-feira (17), na gravação do novo DVD de Matheus Fernandes, onde o artista faz uma participação.

Daniel falou em entrevista para o portal Léo Dias, sobre a nova chance que deu ao amor: "Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo".

VEJA MAIS

Ele ainda respondeu sobre a veracidade dos boatos que estaria se envolvendo com a influenciadora: "Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'".

Lorena Maria é ex-mulher do DJ Rennan da Penha e já foi apontada como affair do jogador de futebol Vinícius Jr. Ela está solteira desde o fim de seu namoro com o ator Romaní.

Já o MC, está solteiro desde o fim de seu namoro com Mel Maia, ele já teve seu nome envolvido em rumores de affair com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, e com a atriz e influencer Jade Picon, nunca confirmados pelos envolvidos.