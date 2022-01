Saiba pra quem os famosos vão torcer no BBB 22

O Big Brother Brasil 22 ainda nem estreou, mas já tem participante acumulando antipatia na internet. Algumas celebridades correram para se manifestar sobre os jogadores do camarote, como Tatá Werneck, as ex-BBBs Mari Gonzalez e Pocah, e João Gustavo, irmão de Marília Mendonça.

Objetiva, Tatá Werneck postou no Twitter: "Pode entrar Arthur Aguiar. Pode sair Arthur Aguiar". O irmão de Marília Mendonça acusou a nova sister, Naiara Azevedo, de usar a imagem da falecida para se promover e prometeu se empenhar para que a sertaneja seja eliminada.

Mari disse ao PodDelas que, ao sair do confinamento, chegou a agradecer a torcida de Jade Picon quando ela estava na casa, mas depois descobriu que, na verdade, a influencer torceu contra e, por isso, ela vai retribuir. Já Pocah, comemorou quando viu Linn da Quebrada entre as participantes, mas foi alertada por seguidores que, na verdade, a funkeira a criticou fortemente quando estava no BBB.

Defesa

Já Ludmilla entrou fortemente na torcida pela vitória da esposa, Brunna Gonçalves, no BBB 22. Especula-se que a até a família Abravanel, dona do SBT, vai exibir chamadas declarando apoio ao herdeiro Tiago Abravanel. Enquanto Jade Picon ganhou o apoio do ex-namorado, João Guilherme.