Decoração do ‘BBB 22 é criticada na web por 'poluição visual'

A decoração do ‘BBB 22’, que vai começar na noite desta segunda-feira (17/01), tem dividido opiniões e sido alvo de duras críticas, nas redes sociais, antes do programa ir ao ar pela primeira vez. Isso porque os internautas não gostaram da inspiração, nas décadas de 70, 80 e 90, com muitas cores neon e referenciais ao pré-reality show, que os arquitetos deram para a nova casa.

Nos comentários, o público reclama que o excesso de objetos e o colorido traz uma certa ‘poluição visual’ para o local. Uns até brincam sobre a possibilidade de demitir os funcionários que decoraram os cômodos. Confira a reação do público:

