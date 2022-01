'BBB 22': Veja como ficou o confessionário do programa e o tema da edição

O "Big Brother Brasil 22" começa nesta segunda-feira (17/01). Por isso, os fãs de reality show já não aguentam mais segurar a ansiedade para descobrir como ficou a casa mais vigiada do país. Na noite de domingo (16/01), o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, apareceu no "Fantástico" e mostrou detalhes do confessionário.

Um dos lugares mais temidos pelos participantes, que é palco dos votos, neste ano, ganhou uma decoração inspirada nos jogos eletrônicos dos anos 80 e 90. Dentro do cômodo, a cadeira dos brothers, agora, também ganha um ar moderno e acompanha o estilo de todo o compartimento.

Confira como ficou o confessionário do ‘BBB 222’:

O cômodo foi inspirado em jogos eletrônicos da década de 80 e 90 (Reprodução/ TV Globo)

Quando começa o ‘BBB 22’?

O ‘BBB 22’ vai começar nesta segunda-feira (17/01) após a novela “Um lugar ao sol”, da TV Globo.