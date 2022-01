'BBB 22': Veja os participantes do camarote que estão com covid-19 e não entraram na casa

Um burburinho muito grande tomou conta das redes sociais após alguns sites informarem que Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada ainda não estão na casa do "Big Brother Brasil 22". Isso teria acontecido pois os três testaram positivo para covid-19 e agora terão que entrar no reality em um dia diferente.

VEJA MAIS

De acordo com as informações divulgadas no programa da apresentadora Sônia Abrão, os três provavelmente só entrarão na casa na quinta-feira (20).