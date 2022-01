'BBB 22': Brothers do grupo pipoca ganham selo de verificação no Instagram; veja quem

O "Big Brother Brasil 22" ainda nem começou e já tem vários brothers bombando nas redes sociais. Na tarde desta segunda-feira (17), dia da estreia do reality, os primeiros brothers do time pipoca já conseguiram o selo de verificação do Instagram. Vinicius, o “Influencer” de baixa renda, foi o primeiro a ganhar o selo e outros participantes também já garantiram o seu.

VEJA MAIS

“Chamando todos os lampiões!! Corram aqui porque sim, vynificado é ele, meu amor!!!”, uma postagem feita no Insta do brother celebrou a conquista.

Além dele, outras participantes do time pipoca também já estão com a verificação: Bárbara, Eslovênia, Natália. Veja: