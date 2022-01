Marido de Tiago Abravanel liberou beijo na boca, mas sem edredom no 'BBB'; entenda

A irmã de Tiago Abravanel, Lígia Abravanel, fez uma revelação sobre as “concessões” que o marido do ator, Fernando Poli, fez antes da entrada do neto de Silvio Santos no “Big Brother Brasil 22”. Ela contou que o ator está liberado para beijar na boca durante o reality global, mas nada de ir para debaixo do edredom e pegação mais intensa. As informações são do jornal O Dia.

"O Fê liberou o selinho, mas sem edredom. Mas eu acho que ali dentro não tem ninguém que faça o tipo dele, mas o selinho está liberado. Não pode passar disso", disse a irmã do novo brother durante o Space do Muka, no Twitter, no domingo (16).

Ela ainda afirmou que o irmão pretende falar sobre questões sociais, como gordofobia e pautas ligadas ao movimento LGBTQIA+.

Lígia também revelou que o irmão pretende vencer uma prova de resistência: "Ele sabe que as pessoas vão duvidar dele por ele ser gordo".