Casa do 'BBB 22': Tadeu Schmidt faz 'tour' e mostra em vídeo como ficou parte externa do reality

Às vésperas da estreia oficial do "Big Brother Brasil 22", na noite desta segunda-feira (17/01), a produção do programa publicou um vídeo mostrando como ficou a casa mais vigiada do País. Tadeu Schmidt, o apresentador do reality, é quem comanda a apresentação dos cômodos. Confira como ficou decoração:

VEJA MAIS

A casa inteira foi montada com cores vivas e neon. Além disso, o ex-quarto do líder virou um lounge para os participantes conversarem mais à vontade.

A sala do 'BBB 22' ganhou cores fortes (Reprodução/ Redes sociais)

De acordo com o apresentador do programa, a inspiração usada pelos arquitetos é a "era pré BBB", entre os anos 80 e 90, quando ainda não existia o reality show.