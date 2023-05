Paraense Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio revelam nome da filha

Ao som de My Girl, de Temptations, Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio anunciaram o nome da filha neste domingo (28). Rodeados de balões rosas, o casal que estava na companhia do filho Bento, começou a estourar balões que tinham os nomes Beatriz, Bianca, Luiza, Gabriella e Isabella. Restou apenas o balão com o nome Victoria, que anunciava como será chamada a bebê do casal.

No início de maio, a paraense e marido fizeram um chá revelação para conhecer o sexo do bebê.

Kamilla e Elieser estão grávidos de quatro meses do segundo filho. Eles estão há 10 anos juntos.